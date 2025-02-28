Популярный комик назвал шокировавшую его в Москве сцену

Юморист Кашоков заявил, что его удивило поведение посетителей московского кафе

Популярный российский юморист, звезда интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Эмир Кашоков, живший в Нальчике и переехавших в Москву, назвал удивившую его сцену в кафе столицы. Подробности он раскрыл в подкасте «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что в первые дни пребывания в Москве зашел в известное кафе самообслуживания. По словам комика, его удивила обстановка в заведении, в частности, большое количество посетителей. «Для меня было дико вообще, что люди могут стоять над тобой и ждать, когда ты уйдешь», — пожаловался он.

При этом Кашоков заметил, что за одним из столов сидели двое молодых людей, разыгрывавших диалог на английском языке. Он признался, что никогда не смог бы заниматься в такой атмосфере. «[Это] то, что меня шокировало в первое время в Москве», — вспомнил комик.

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