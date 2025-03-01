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13:42, 1 марта 2025Мир

На Западе заявили об избалованности Зеленского Байденом

Bloomberg: Для избалованного Байденом Зеленского все кончено
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SChris Kleponis - Pool via CNP / Globallookpress.com

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена избаловала президента Украины Владимира Зеленского, поэтому после беседы с нынешним коллегой из США Дональдом Трампом он ожидал продолжения финансирования ведения боевых действий Вашингтоном. Об этом пишет Bloomberg.

«По мнению человека, знакомого с позицией администрации, президентство Джо Байдена избаловало его [Зеленского], заставив ожидать, что американский народ продолжит финансировать войну. По словам этого человека, для Зеленского все кончено», — передает агентство.

Ранее Зеленский после беседы с Трампом в овальном кабинете поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев. Во время встречи между президентами возникла перепалка.

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