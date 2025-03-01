Норвегия захотела увеличить поддержку Украины

NRK: Премьер Норвегии Стёре планирует увеличить поддержку Украины

Правительство Норвегии запросит у национального парламента увеличение финансовой поддержки Украины. О своих планах рассказал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в интервью вещательной корпорации NRK.

«Скоро мы вернемся в парламент с предложением увеличения поддержки», — сказал глава правительства.

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Между президентами произошла перепалка в прямом эфире.

Позднее Зеленский поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради народа Украины.