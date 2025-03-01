Норвегия захотела увеличить поддержку Украины

Правительство Норвегии запросит у национального парламента увеличение финансовой поддержки Украины. О своих планах рассказал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в интервью вещательной корпорации NRK.
«Скоро мы вернемся в парламент с предложением увеличения поддержки», — сказал глава правительства.
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