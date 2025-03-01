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14:48, 1 марта 2025Мир

Норвегия захотела увеличить поддержку Украины

NRK: Премьер Норвегии Стёре планирует увеличить поддержку Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Норвегии запросит у национального парламента увеличение финансовой поддержки Украины. О своих планах рассказал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в интервью вещательной корпорации NRK.

«Скоро мы вернемся в парламент с предложением увеличения поддержки», — сказал глава правительства.

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Позднее Зеленский поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради народа Украины.

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