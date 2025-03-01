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23:41, 1 марта 2025Мир

Раскрыто истинное отношение Трампа к Зеленскому

Axios: Трамп считает Зеленского слабым лидером, который неизбежно проиграет РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

В частных разговорах президент США Дональд Трамп называет украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарным и слабым лидером, который неизбежно проиграет в конфликте с Россией. Истинное отношение республиканца к Зеленскому раскрыл портал Axios.

По данным издания, Трамп считает президента Украины про-Байденовским политиком (Джо Байден — предыдущий президент США, демократ), который не осознает в полной мере масштабов помощи, оказанной США, и своей зависимости от нее. Он видит в Зеленском политического легковеса, который не способен удержать Украину без помощи извне.

Встреча политиков в Овальном кабинете, завершившаяся перепалкой, в очередной раз доказала такое отношение. Издание называет разговор двух лидеров самым грандиозным телевизионным внешнеполитическим скандалом в истории, который потряс Европу и показал «резкий поворот во внешней политике США в отношении России».

«После напряженного девятиминутного обмена мнениями Трамп прервал 50-минутную встречу и, по сути, указал Зеленскому на дверь», — говорится в статье.

В основе разногласий, как указывают журналисты, лежит взгляд президента США на конфликт, который бросает вызов давним связям американской и европейской сторон. По версии Трампа, переговоры должны происходить между могущественными странами и сильными личностями, и если президент РФ Владимир Путин соответствует этой парадигме, то Зеленский таковым не является.

Ранее стало известно, что украинский лидер проигнорировал советы о переговорах с Трампом, которые дал ему сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Он рекомендовал Зеленскому не вступать в спор с президентом США насчет гарантий безопасности.

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