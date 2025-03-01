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22:55, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Зеленский проигнорировал советы о переговорах с Трампом

NYT: Зеленский ослушался советов сенатора Грэма не спорить с Трампом о гарантиях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не стоит вступать в спор с президентом США Дональдом Трампом насчет гарантий безопасности. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

По данным журналистов, за несколько часов до переговоров Грэм на встрече с Зеленским и с другими сенаторами советовал ему не спорить с Трампом. «Я сказал [Зеленскому] не вступать в споры по гарантиям безопасности», — отметил он.

Однако Зеленский ослушался советов Грэма и поставил под угрозу отношения Украины с США, отметили авторы публикации. По их словам, как республиканцы, представители бизнеса и ряд демократов изменили свои взгляды после победы Трампа на выборах.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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