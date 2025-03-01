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22:01, 1 марта 2025Мир

В ЕС заявили о непонимании концепции США по Украине

Кубилюс: ЕС не понимают концепцию США по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Страны-члены Европейского союза (ЕС) не понимают концепцию президента США Дональда Трампа и его команды по Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс в интервью телеканалу NDTV.

«Это был совершенно непонятный и неприемлемый способ приема президента другой страны. Стратегия президента Трампа и его команды нам все еще не ясна», — сказал Кубилюс, комментируя перепалку Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что общая поддержка Украины со стороны ЕС на 30 процентов превысила объем помощи, оказанной США. Кубилюс подчеркнул, что Вашингтон выделил Киеву 100 миллиардов долларов, а не 500, как говорил Трамп.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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