В МИД заявили о краже под предлогом сбора средств на «ядерку» для Украины

Мирошник: Деньги, собираемые якобы на ядерное оружие для Украины, будут украдены

На Украине планируют украсть деньги, которые собирают якобы на ядерное оружие после скандала с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

В субботу украинский банкир Олег Гороховский объявил сбор денег на ядерное оружие для Украины на фоне скандала в Овальном кабинете.

Дипломат прокомментировал информацию о том, что украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский объявил сбор денег на ядерное оружие для Украины после словесной перепалки, которой завершилась встреча ее лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам Мирошника, данное мероприятие представляет собой кражу под предлогом сбора и эксплуатацию эмоционального напряжения людей.

«В любой непонятной ситуации объявляй сбор! На фоне оскандалившегося прозаседавшегося, украинские жулики объявили сбор «на ядерку» и собрали уже 14 миллионов гривен. Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, ибо никто никому и никакую "ядерку" продавать не станет, да и искать возможности ее купить тоже», — убежден представитель МИДа.

О сборе денег на «ядерку» для Украины стало известно в субботу утром. По информации УНИАН, за первые полчаса после публикации удалось собрать два миллиона гривен.