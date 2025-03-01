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10:46, 1 марта 2025Бывший СССР

Украинцы начали собирать на «ядерку» после беседы Трампа и Зеленского

Украинцы начали сбор средств на ядерное оружие после беседы Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mystyslav Chernov / Reuters

Украинцы начали сбор средств на ядерное оружие после беседы президента США Дональда Трампа и его украинского визави Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом на своем канале в Telegram сообщил украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский

«Много просьб начать сбор на ядерку», — написал он, прикрепив ссылку на сбор денежных пожертвований.

Украинское издание УНИАН указывает, что за первые 30 минут украинцы уже успели собрать два миллиона гривен.

Ранее Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Овальном кабинете.

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