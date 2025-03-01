Влияние перепалки Трампа и Зеленского на Россию оценили

Гагин: Позор Зеленского в Вашингтоне — еще не победа России

Перепалка президентом США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, ставшая позором украинского лидера, еще не является победой России. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«Что произошло вчера, этот позор Зеленского, его потеря власти и авторитета... это еще не победа. Нас еще ждет долгий-долгий и тяжелый путь. Все должны понимать, что любой мирный процесс — это переговоры», — подчеркнул Гагин.

Также эксперт отметил, что не стоит строить иллюзий относительно новых друзей в лице США.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.