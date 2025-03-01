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21:24, 1 марта 2025Мир

Зеленского призвали забыть о единоличном принятии решений о мире

Уолтц призвал Зеленского забыть о временах, когда Киев принимал решения о мире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что украинский лидер привык слышать, что только Киев определяет, каким станет урегулирование конфликта с Россией. Его слова приводит Fox News.

Уолтц подчеркнул, что Трамп использует новые подходы в работе, поэтому призвал Зеленского забыть о временах, когда Киев единолично принимал решения о мире.

«Зеленский привык слышать "сколько потребуется", получать пустые чеки, "не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого", — такое он слышал в годы [президентства бывшего главы США Джо] Байдена. И он не получил справки, что в городе новый шериф, новый президент, новый подход к достижению мира», — сказал чиновник.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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