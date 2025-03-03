Бывшего сотрудника Ростехнадзора посадили на семь лет за взятки на 15 миллионов рублей

В Новгороде суд дал 7 лет экс-сотруднику Ростехнадзора за взятки на 15 млн руб.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника Ростехнадзора за получение взяток на сумму 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине назначен штраф в 25 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе на срок восемь лет после отбытия наказания.

Осужденный, работавший в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора, в период с 2021-го по 2022 год брал деньги с представителей поднадзорных учреждений и учебных центров за ускоренный в обход очередей прием документов и их регистрацию, а также успешное прохождение проверки на знание норм и правил работы с энергоустановками и аттестацию в области промышленной безопасности.

Противоправную деятельность чиновника выявили сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего чиновника Росавиации Максима Павлюка за получение взяток на 10 миллионов рублей.