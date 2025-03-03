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10:38, 3 марта 2025Культура

Культовый актер пропустил «Оскар» из-за опоясывающего лишая

Актер Харрисон Форд пропустил церемонию «Оскар» из-за опоясывающего лишая
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Харрисон Форд, известный по ролям во франшизах «Индиана Джонс» и «Звездные войны», пропустил 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» из-за болезни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

82-летний Форд должен был вручать одну из статуэток, однако за два дня до церемонии у артиста диагностировали опоясывающий лишай — вирусное заболевание, из-за которого на коже появляется болезненная сыпь. По данным источника, актер чувствует себя хорошо и получает необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что картина с российскими актерами «Анора» завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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