Культовый актер пропустил «Оскар» из-за опоясывающего лишая

Актер Харрисон Форд пропустил церемонию «Оскар» из-за опоясывающего лишая

Американский актер Харрисон Форд, известный по ролям во франшизах «Индиана Джонс» и «Звездные войны», пропустил 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» из-за болезни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

82-летний Форд должен был вручать одну из статуэток, однако за два дня до церемонии у артиста диагностировали опоясывающий лишай — вирусное заболевание, из-за которого на коже появляется болезненная сыпь. По данным источника, актер чувствует себя хорошо и получает необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что картина с российскими актерами «Анора» завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм».