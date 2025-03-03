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14:04, 3 марта 2025Культура

Маск пообещал навести порядок на премии «Оскар»

Илон Маск назвал полным беспорядком то, как вручаются награды на премии «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Фото: Lewis Joly / Reuters

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что на кинопремии «Оскар» творится полный беспорядок. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя публикацию одного из пользователей о том, что на премии Американской киноакадемии действуют жесткие правила инклюзии и многообразия, Маск назвал это беспределом и высказал свое отношение к церемонии вручения престижных статуэток.

«Это полнейший беспорядок. Побеждать должны фильмы, которые были лучшими, а не которые лучшие со звездочкой», — написал Илон.

В частности, требования к номинантам в категории «Лучший фильм» касаются подбора актеров на роли в картинах. Например, в касте лент, допущенных до борьбы за заветную награду, должно быть не менее 30 процентов представителей расовых, национальных, гендерных меньшинств и людей с инвалидностями.

Ранее стало известно, что фильм независимого американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с участием российских актеров получил главный приз «Оскара».

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