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13:39, 3 марта 2025Культура

Новосибирским артистам запретили дарить цветы после перелома челюсти у «Тотошки»

В театре Новосибирска после падения актера запретили дарить цветы артистам
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Новосибирском музыкальном театре зрителям запретили вручать цветы артистам после того, как один из актеров упал в оркестровую яму. Новые правила публикует Telegram-канал театра.

1 марта стало известно, что актер Никита Карев, исполняющий роль Тотошки в постановке «Волшебник Изумрудного города», сломал челюсть в результате падения в оркестровую яму. Спектакль пришлось завершить, артист был госпитализирован.

После инцидента руководство театра объявило о новых правилах для зрителей. Теперь поклонники смогут передавать цветы актерам только через капельдинеров. «Убедительно просим вас не выходить на сцену к артистам после поклонов. (...) Капельдинеры с удовольствием примут ваш букет и передадут его адресату», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Елена Кондулайнен сломала ногу на отдыхе в Египте, делая селфи.

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