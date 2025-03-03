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11:06, 3 марта 2025Культура

Российская актриса упала со скалы из-за селфи

Актриса Елена Кондулайнен сообщила, что упала со скалы из-за селфи
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен сломала ногу на отдыхе в Египте в 2024 году. Об этом она сообщила в выпуске шоу «Ты не поверишь!».

По словам актрисы, она получила травму, фотографируясь на скале, после чего была госпитализирована. «Семь пластин в Египте! Просто делала селфи и упала со скалы», — объяснила Кондулайнен.

Артистка сообщила, что спустя год после инцидента продолжает работать над подвижностью суставов, занимаясь с тренером-реабилитологом. Она также добавила, что полностью восстановилась после инсульта, перенесенного в 2020 году, и планирует вернуться в киноиндустрию.

Ранее Кондулайнен опровергла информацию об ухудшении здоровья после инсульта.

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