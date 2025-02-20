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12:16, 20 февраля 2025Культура

Секс-символ советского кино отреагировала на новости о потере речи

Артистка Елена Кондулайнен опровергла новости об ухудшении самочувствия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России и секс-символ советского кино Елена Кондулайнен отреагировала на новости об ухудшении состояния здоровья. Ее слова приводит «Абзац».

Актриса опровергла появившуюся в СМИ информацию. «Мое состояние хорошее. Я даю интервью на телевидении, смотрите телевидение. Говорят они... Вы слышите, как я говорю? Ну вот и все», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Кондулайнен обнаружили тревожные симптомы. Отмечалось, что 66-летняя звезда пожаловалась врачам на частичную потерю речи, зрения и чувство страха. Также среди симптомов — отказ правой части тела, постоянный шум в ушах.

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