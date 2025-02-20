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09:21, 20 февраля 2025Культура

У Кондулайнен обнаружили тревожные симптомы

Елена Кондулайнен пожаловалась на потерю памяти и речи после инсульта
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Здоровье актрисы и певицы Елены Кондулайнен, известной по ролям в советских и российских фильмах, ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 66-летняя звезда пожаловалась врачам на частичную потерю речи, зрения и чувство страха. Также среди симптомов — отказ правой части тела, постоянный шум в ушах. Все эти проблемы — последствия инсульта, который Кондулайнен перенесла в 2020 году.

Известно, что сейчас заслуженная артистка России передвигается с трудом, с опорой на палки для скандинавской ходьбы. Сообщается, что медики выдали ей направление на повторный курс реабилитации после инсульта.

В декабре 2024 года сообщалось, что Кондулайнен пошла на поправку после перенесенного инсульта.

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