У Кондулайнен обнаружили тревожные симптомы

Елена Кондулайнен пожаловалась на потерю памяти и речи после инсульта

Здоровье актрисы и певицы Елены Кондулайнен, известной по ролям в советских и российских фильмах, ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 66-летняя звезда пожаловалась врачам на частичную потерю речи, зрения и чувство страха. Также среди симптомов — отказ правой части тела, постоянный шум в ушах. Все эти проблемы — последствия инсульта, который Кондулайнен перенесла в 2020 году.

Известно, что сейчас заслуженная артистка России передвигается с трудом, с опорой на палки для скандинавской ходьбы. Сообщается, что медики выдали ей направление на повторный курс реабилитации после инсульта.

В декабре 2024 года сообщалось, что Кондулайнен пошла на поправку после перенесенного инсульта.