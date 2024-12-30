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12:29, 30 декабря 2024Забота о себе

Заслуженная артистка России пошла на поправку после инсульта

Mash: к перенесшей инсульт Елене Кондулайнен начал возвращаться голос
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России, актриса Елена Кондулайнен пошла на поправку после инсульта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, после перенесенного в конце сентября инсульта у 66-летней Кондулайнен возникли сложности с ходьбой, нарушились память и речь. Сначала актриса могла с трудом говорить, затем у нее развился паралич голосовых складок и гортани.

Однако сейчас благодаря врачебной помощи актриса чувствует себя лучше, к ней начал постепенно возвращаться голос.

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Ранее Кондулайнен опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что у нее случился паралич тела. Она назвала слухи полной чушью.

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