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20:38, 3 марта 2025Силовые структуры

Пьяный квартирант пробил голову российской пенсионерке

На Кубани квартирант пробил голову 85-летней пенсионерке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодарском крае 54-летний квартирант расправился с 85-летней пенсионеркой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 26 февраля в станице Камышеватской в доме на Красной улице внучка нашла бабушку с пробитой головой. Рядом с телом лежал пьяный квартирант, которого потерпевшая приютила дома за несколько дней до трагедии.

Силовики задержали подозреваемого, выяснилось, что он уже был судим. Теперь против него возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае осудят мужчину за изнасилование 17-летней девушки и расправу над ней.

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