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09:22, 3 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за жестокую расправу над 17-летней девушкой

В Красноярском крае осудят мужчину за убийство и изнасилование 17-летней девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярском крае осудят мужчину за изнасилование 17-летней девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Преступнику предъявлено обвинение по статьям 132 («Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния»), 158 («Кража с причинением значительного ущерба») и 105 («Убийство с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления») УК РФ.

По данным следствия, 23 ноября 2024 года 41-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил отомстить управляющему сельскохозяйственного предприятия из-за конфликтов. Он работал там скотником. Обвиняемый решил забить скот начальника. Для этого взял нож с палкой и направился к загону. В загоне он встретил 17-летнюю дочь управляющего, которая кормила животных. Тогда он принял решение отомстить, расправившись с девушкой.

Мужчина стал угрожать ножом, и между ними началась борьба, в ходе которой ей удалось выбить нож, но она упала на землю. После этого злоумышленник нанес девушке несколько ударов деревянной палкой по голове, затем еще несколько ударов тяпкой. Пострадавшая потеряла сознание, и преступник ее изнасиловал.

Чтобы скрыть преступление, мужчина оставил потерпевшую в загоне со свиньями, в надежде что они скроют следы. Похитив телефон, который затем он сжег у себя в печи, преступник скрылся с места. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Вину он признал частично. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки.

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