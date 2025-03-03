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16:45, 3 марта 2025Путешествия

Россиянка раскрыла стоимость бюджетной трехдневной поездки в Париж

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российская блогерша раскрыла стоимость бюджетной трехдневной поездки в Париж, Франция, на начало марта 2025 года. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На визу уйдет около 10-15 тысяч рублей, если оформлять ее самостоятельно, заметила автор ролика. Дешевле всего лететь через Ереван, в марте вместе со стыковками билеты туда-обратно обойдутся в 50 тысяч рублей.

Найти жилье она посоветовала на платформе Airbnb, где стоимость варьируется от 8 до 10 тысяч рублей за сутки. В среднем за три дня уйдет 30 тысяч рублей на дом или квартиру. На еду и осмотр достопримечательностей также потребуется около 30 тысяч рублей. Всего на поездку придется потратить примерно 150 тысяч рублей, заключила она.

Ранее другой российский блогер раскрыл стоимость бюджетной поездки в ЮАР на одного человека. В ролике блогер поведал о путешествии в компании друзей.

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