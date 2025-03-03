Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 3 марта 2025Бывший СССР

В Абхазии раскрыли планы по взаимодействию с Россией после президентских выборов

Гунба: Абхазии необходимо наращивать уровень взаимодействия с Россией
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Абхазии следует наращивать уровень взаимодействия с Россией. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба, передает ТАСС.

По его словам, взаимоотношения с Москвой являются ключевым направлением в политике Сухума.

«Считаю, что уровень взаимодействия в последние годы снижался. Необходимо наращивание взаимоотношений с РФ по разным направлениям», — добавил Гунба.

Президентские выборы в Абхазии прошли 1 марта. По итогам второго тура голосования президентом республики был избран Бадра Гунба, его кандидатуру поддержали почти 55 процентов избирателей.

С победой на выборах Гунбу поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность, что дружественные отношения между странами будут и дальше укрепляться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше