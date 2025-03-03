В Абхазии раскрыли планы по взаимодействию с Россией после президентских выборов

Гунба: Абхазии необходимо наращивать уровень взаимодействия с Россией

Абхазии следует наращивать уровень взаимодействия с Россией. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба, передает ТАСС.

По его словам, взаимоотношения с Москвой являются ключевым направлением в политике Сухума.

«Считаю, что уровень взаимодействия в последние годы снижался. Необходимо наращивание взаимоотношений с РФ по разным направлениям», — добавил Гунба.

Президентские выборы в Абхазии прошли 1 марта. По итогам второго тура голосования президентом республики был избран Бадра Гунба, его кандидатуру поддержали почти 55 процентов избирателей.

С победой на выборах Гунбу поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность, что дружественные отношения между странами будут и дальше укрепляться.