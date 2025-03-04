Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

Речь Трампа в Конгрессе США будет посвящена возрождению американской мечты

Речь президента США Дональда Трампа, с которой он выступит перед Конгрессом, будет посвящена «возрождению американской мечты». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

«Президент Трамп собирается выступить с фантастической речью перед Конгрессом. Темой его выступления является возрождение американской мечты, и оно уже происходит», — заявила представитель Белого дома.

Левитт также подчеркнула, что Трамп намерен «погрузиться во внешнюю политику» и рассказать о своем желании урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, по ее словам, американский лидер и его администрация «не беспокоятся» из-за того, что члены Демократической партии могут сорвать предстоящую речь президента США.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Палате представителей сообщил, что демократы обсудили целый ряд вариантов протеста против речи Трампа в Конгрессе, рассматривая вариант срыв выступления американского лидера.