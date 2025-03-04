Финляндия прокомментировала остановку США военной помощи Украине

Премьер Финляндии Орпо раскритиковал остановку США военной помощи Украине

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо и дальше поддерживать Украину на фоне решения президента США Дональда Трампа об остановке военной помощи. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

«Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», — прокомментировал политик.

Орпо раскритиковал на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий решение администрации Трампа и добавил, что действия Белого дома делают еще более актуальным усиление поддержки Украины со стороны ЕС. При этом финский премьер указал на необходимость развивать отношения с Вашингтоном для укрепления обороноспособности Европы.

Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье предложил Украине аналог Starlink в случае отключения. При этом он подчеркнул, что система заработает только к 2030 году.