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17:59, 4 марта 2025Экономика

Клещи в России проснулись раньше времени из-за потепления

Роспотребнадзор: Клещи начали просыпаться в южных регионах России
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В некоторых регионах России начали просыпаться клещи. Активизироваться паразиты стали раньше обычного, предупреждает Роспотребнадзор.

Как правило, сезон пробуждения иксодовых клещей начинается лишь в начале апреля, когда столбики термометров стабильно выходят на отметку в плюс 1-3 градуса. К активным действиям животные переходят при температуре в плюс 10 градусов. Однако в этом году из-за аномального тепла и дефицита снега кровососущие проснулись раньше. В частности, о появлении клещей сообщают на юге страны. В январе первые укусы клещей фиксировали в Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области, а также в Крыму, передает пресс-служба ведомства.

В лаборатории «Инвитро» ранее заявили о жалобах на укусы клещей в пяти федеральных округах России. В январе-феврале об укусах сообщали в Центральном ФО, Уральском, Северо-Западном и Приволжском. Только в одной Москве к концу февраля с укусами клещей обращалось девять горожан.

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