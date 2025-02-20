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16:16, 20 февраля 2025Экономика

Клещи проснулись в пяти округах России

Клещи проснулись в Южном, Северо-западном, Центральном ФО, на Урале и в Поволжье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pxhere

На фоне аномально теплой зимы клещи проснулись сразу в пяти федеральных округах (ФО) России — Южном, Северо-западно, Центральном, на Урале и в Поволжье. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

За январь 2025 года специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали как минимум 78 укусов клещей в пяти южных регионах страны — в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Севастополе и Ростовской области. Обращения поступали и на западе страны — в Калининградской области.

В лаборатории «Инвитро» сообщают, что получили для исследования 62 клеща, но уже из пяти федеральных округов страны. Эксперты отметили, что в 2024 году показатель за этот период был вдвое ниже — 36 обращений.

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Больше всего укусов клещей случилось в Южном ФО — оттуда поступило 33 заявки. Далее следуют Центральный ФО (19 случаев), Уральский (5 случаев), Северо-западный (3 случая) и Приволжский (2 случая). Клещи проснулись даже в Москве — там для исследования принесли как минимум девять особей за февраль. При этом никаких инфекций у членистоногих не выявили ни в одном из регионов.

В Роспотребнадзоре пояснили, что клещи начинают пробуждаться при средней суточной температуре в плюс 1-3 градуса, а активизируются — при плюс 10 градусах. Столь ранее начало активности клещей может сместить сроки проведения вакцинации. Многие россияне рискуют не успеть сделать прививку вовремя, и иммунитет к переносимым членистоногими болезням может не сформироваться вовремя, предупредили специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян, что клещи могут активизироваться раньше времени из-за слишком теплой зимы. Во время пребывания на природе жителей страны призвали носить облегающую одежду, закрывающую доступ к коже, и наносить репелленты.

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