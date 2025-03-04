Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

Евростат: Экспорт европейских товаров в Китай упал на 4,5 процента

В прошлом году Европейский союз экспортировал в Китай товаров на 213,3 миллиарда евро. Об этом сообщил Евростат.

Объемы китайского импорта за этот же период оцениваются в 517,8 миллиарда евро. Как следствие, дефицит торгового баланса составил 304,5 миллиарда евро. Если же сравнивать с 2023 годом, то импорт упал на 0,5, а экспорт — на 4,5 процента.

В прошлом году наиболее импортируемыми товарами из Китая оказались электрооборудование, бытовая техника, телекоммуникационное и аудиооборудование, офисные машины. Кроме того, в этот список попали персональные компьютеры и серверы.

Отмечается, что с 2014 по 2024 год китайский импорт в ЕС увеличился на 101,9 процента, а экспорт — на 47 процентов.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза рассчитывают заменить Китай Индией в качестве одного из главных экономических партнеров. С этой целью Брюссель и Нью-Дели уже запланировали подписать соглашение о свободной торговле. Одной из целей этого сближения называют промышленный потенциал Индии, опираясь на который Евросоюз сможет успешно провести запланированное перевооружение.