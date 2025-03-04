Преступница оставила инструкции по уходу за собакой и пустилась в бега

Американка убила соседей и оставила инструкции по уходу за собакой перед побегом

Женщина из США оставила инструкции по уходу за своей собакой, прежде чем пуститься в бега после расправы над соседями. Об этом сообщает The Daily Mirror.

4 июня 2024 года полиция прибыла на вызов в городе Спотсильвания, штат Вирджиния. Им позвонил мужчина, который вернулся домой и нашел там бездыханного соседа. Правоохранители обнаружили в доме еще двоих людей без признаков жизни. Все жертвы получили смертельные травмы верхней части тела. Подозреваемой сразу стала 23-летняя Алисса Джейн Венейбл, на месте преступления также были обнаружены ее отпечатки. Она скрылась за рулем своей машины.

Несколько дней спустя Венейбл задержали на автомагистрали I-86 в Нью-Йорке за рулем Honda Civic 2009 года выпуска. Американка изначально проигнорировала патрульного, который попытался остановить машину. Полицейским пришлось использовать устройство для прокола шин, чтобы остановить Венейбл. Впоследствии выяснилось, что перед побегом преступница отдала знакомым своего пса, а также деньги, пароли от счетов и инструкции по уходу за любимцем. Она также намекнула, что собирается лишить себя жизни.

В конце февраля 23-летняя Венейбл признала себя виновной в смерти соседей — 60-летнего Грегори Скотта Пауэлла, 65-летней Кэрол Энн Риз и 77-летнего Роберта Джона Макгуайра. Причина, по которой она совершила преступления, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчину отпустили на свободу после того, как он признался, что расправился с женой и избавился от трупа. Он расчленил жену, сварил части ее тела, а затем растер кости в порошок.