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09:07, 30 января 2025Из жизни

Муж расчленил жену и сварил ее останки

Мужчина из Индии остался на свободе после признания, что он убил и сварил жену
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: D_odin / Shutterstock / Fotodom

В Индии мужчину отпустили на свободу после того, как он признался, что расправился с женой и избавился от трупа. Об этом пишет Daily Mail.

45-летний военный в отставке Гурумунти из Хайдарабада признался в преступлении во время допроса, связанного с исчезновением его жены, 35-летней Венкаты Мадхави. Женщина пропала 16 января. Первоначально Гурумунти утверждал, что в тот день утром покинул дом после ссоры и больше не видел супругу. Полицейские заподозрили его во лжи, просмотрев записи уличных камер видеонаблюдения. Гурумунти появлялся на них до и после 16 января, а Мадхави последний раз попала в объектив камеры 15 января, когда возвращалась домой.

Узнав о новой улике, мужчина во всем сознался. Гурумунти рассказал, что в пылу ссоры ударил жену о стену. Обнаружив, что она мертва, он решил избавиться от тела. Для этого мужчина расчленил жену при помощи кухонного ножа, а затем сварил куски тела. После этого он переложил останки в скороварку и оставил там на пять-шесть часов. Затем Гурумунти истолок кости при помощи пестика и ступки. Все останки были выброшены в городское озеро Мирпэт. Несмотря на признание, Гурумунти остался на свободе.

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Поскольку полицейские не нашли останков женщины или других прямых доказательств, они не смогли оставить мужчину под стражей. Криминалисты изъяли из квартиры подозреваемого ножи и посуду для анализа.

Пара состояла в браке 13 лет. Они растили двоих детей, их возраст не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индии киллеры провалили задание заказчика и расправились со случайным человеком. Заказчик хотел жениться на возлюбленной, но не мог это сделать при ее живых муже и отце.

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