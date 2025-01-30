Муж расчленил жену и сварил ее останки

Мужчина из Индии остался на свободе после признания, что он убил и сварил жену

В Индии мужчину отпустили на свободу после того, как он признался, что расправился с женой и избавился от трупа. Об этом пишет Daily Mail.

45-летний военный в отставке Гурумунти из Хайдарабада признался в преступлении во время допроса, связанного с исчезновением его жены, 35-летней Венкаты Мадхави. Женщина пропала 16 января. Первоначально Гурумунти утверждал, что в тот день утром покинул дом после ссоры и больше не видел супругу. Полицейские заподозрили его во лжи, просмотрев записи уличных камер видеонаблюдения. Гурумунти появлялся на них до и после 16 января, а Мадхави последний раз попала в объектив камеры 15 января, когда возвращалась домой.

Узнав о новой улике, мужчина во всем сознался. Гурумунти рассказал, что в пылу ссоры ударил жену о стену. Обнаружив, что она мертва, он решил избавиться от тела. Для этого мужчина расчленил жену при помощи кухонного ножа, а затем сварил куски тела. После этого он переложил останки в скороварку и оставил там на пять-шесть часов. Затем Гурумунти истолок кости при помощи пестика и ступки. Все останки были выброшены в городское озеро Мирпэт. Несмотря на признание, Гурумунти остался на свободе.

Поскольку полицейские не нашли останков женщины или других прямых доказательств, они не смогли оставить мужчину под стражей. Криминалисты изъяли из квартиры подозреваемого ножи и посуду для анализа.

Пара состояла в браке 13 лет. Они растили двоих детей, их возраст не уточняется.

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