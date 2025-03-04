Россиянин придумал способ заработать на жилье и попал в тюрьму

Житель Тольятти дважды продал одну квартиру и отправился в тюрьму

Житель Тольятти придумал способ заработать на жилье и попал в тюрьму. Мужчина дважды продал одну и ту же квартиру, сообщает MK.RU со ссылкой на ФССП Самарской области.

К правоохранителям обратилась одна из женщин, которая пыталась купить квартиру по объявлению в сети. Она перевела автору публикации предоплату по сделке, но позже выяснила, что жилье уже продано другим людям.

На лжериелтора завели уголовное дело. По итогам судебного разбирательства злоумышленника отправили за решетку и обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее жительница Москвы захотела купить медицинское оборудование, чтобы вылечить парализованного отца, и лишилась жилья. Женщина оказалась втянута в мошенническую схему, в результате которой злоумышленники переписали ее жилье на себя и выселили прежнюю хозяйку на улицу вместе с ребенком.