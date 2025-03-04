Россиянку задержали за попытку ввезти из Китая 5,7 миллиона рублей

В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся ввезти из Китая 5,7 миллиона рублей

В Приморском крае таможенники задержали россиянку, пытавшуюся ввезти из Китая в страну 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уссурийскую таможню.

По данным ведомства, во время досмотра сотрудники нашли под одеждой у одной из участниц туристической группы черные пакеты с рублями и долларами. Выяснилось, что туристка знала о необходимости декларирования такой суммы наличных, но решила нарушить требования законодательства.

Возбуждено дело по части 1 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств») УК РФ.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды евро из Сербии.