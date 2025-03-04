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07:52, 4 марта 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за попытку ввезти из Китая 5,7 миллиона рублей

В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся ввезти из Китая 5,7 миллиона рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В Приморском крае таможенники задержали россиянку, пытавшуюся ввезти из Китая в страну 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уссурийскую таможню.

По данным ведомства, во время досмотра сотрудники нашли под одеждой у одной из участниц туристической группы черные пакеты с рублями и долларами. Выяснилось, что туристка знала о необходимости декларирования такой суммы наличных, но решила нарушить требования законодательства.

Возбуждено дело по части 1 статьи 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств») УК РФ.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку контрабанды евро из Сербии.

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