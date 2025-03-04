Стало известно о неготовности гиперзвукового оружия США к боевым действиям

Bloomberg: Первое гиперзвуковое оружие США не готово к боевым действиям

Первое гиперзвуковое оружие США — ракетная система Dark Eagle — не готово к боевым действиям. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

«Хотя Пентагон заявляет, что намерен развернуть свое первое гиперзвуковое оружие к 30 сентября, что на три года позже запланированного срока, его испытательный отдел утверждает, что оружие, которым управляет армия, еще не доказало свою эффективность в бою», — утверждается в публикации.

Там же говорится, что Минобороны США должно продемонстрировать возможность серийного производства гиперзвуковых ракет, в разработку которых с 2018 года инвестировано более 12 миллиардов долларов. В связи с необходимостью проведения дальнейших испытаний оружие может не успеть поступить на вооружение армии США к 30 сентября, как это планировалось сделать ранее.

В декабре 2024 года Сухопутные силы совместно с Военно-морскими силами США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle («Темный орел»).