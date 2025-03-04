В ДНР назвали последствие приостановки США военной помощи Украине

Пушилин: Приостановка США военной помощи Украине создаст трудности ВСУ в будущем

Приостановка США военной помощи Украине не повлияет на ход боевых действий, однако создаст серьезные трудности ВСУ в будущем. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Запасы вооружения, имеющиеся у киевского режима, позволят в краткосрочной перспективе продолжать боевые действия в том же режиме. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это определенно создаст значительные трудности для оставшейся части Украины», — отметил он.

По словам главы региона, наиболее болезненным для Киева окажется прекращение поставок американского высокоточного оружия и поддержки систем противовоздушной обороны. Он также назвал соответствующие действия со стороны Вашингтона серьезным сигналом о намерениях команды президента США Дональда Трампа.

