Влияние пошлин Трампа на экономику Евросоюза оценили

Bloomberg: 25-процентные пошлины Трампа будут стоить Евросоюзу 1,5 процента ВВП

Введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин против Евросоюза будет стоить последнему 1,5 процента ВВП. Так влияние ужесточения торговля оценили эксперты Bloomberg.

Вероятное повышение тарифов вынудит европейские предприятия перенести свои автомобильные производства в США, как это делает производитель стали ArcelorMittal. Некоторым производителям придется сократить персонал: так, немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp AG. В общей сложности сталилитейная отрасль может уволить 12 тысяч человек.

«Европейская экономика слабее, чем во время первого срока Трампа, особенно в ее ядре, где Франция и Германия отстают по темпам роста, а США сравнительно сильнее как глобальный двигатель спроса. Независимо от того, является ли это тактикой переговоров или реальной сделкой, общий тариф в 25 процентов — это не шутка», — отмечают эксперты.

Администрация Трампа уже ввела заградительные меры для Мексики, Канады и Китая. В отношении всех товаров из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Исключение составят импортируемые из этой страны энергоресурсы, пошлины на них составят 10 процентов. Товары из Мексики также обложат тарифами в размере 25 процентов. Китайских же экспортеров сперва обложили пошлинами в 10, а потом и в 20 процентов.

Аналитики Moody's полагают, что импортные пошлины приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров. Наиболее чувствительными последствия от торговой политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники. В частности, стоимость гаджетов Apple в США может увеличиться в среднем на 6 процентов. Менее существенным окажется рост цен на обувь, поставляемую из КНР — на 4 процента.