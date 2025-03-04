Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 4 марта 2025Экономика

Влияние пошлин Трампа на экономику Евросоюза оценили

Bloomberg: 25-процентные пошлины Трампа будут стоить Евросоюзу 1,5 процента ВВП
Вячеслав Агапов

Фото: Leah Millis / Reuters

Введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин против Евросоюза будет стоить последнему 1,5 процента ВВП. Так влияние ужесточения торговля оценили эксперты Bloomberg.

Вероятное повышение тарифов вынудит европейские предприятия перенести свои автомобильные производства в США, как это делает производитель стали ArcelorMittal. Некоторым производителям придется сократить персонал: так, немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp AG. В общей сложности сталилитейная отрасль может уволить 12 тысяч человек.

«Европейская экономика слабее, чем во время первого срока Трампа, особенно в ее ядре, где Франция и Германия отстают по темпам роста, а США сравнительно сильнее как глобальный двигатель спроса. Независимо от того, является ли это тактикой переговоров или реальной сделкой, общий тариф в 25 процентов — это не шутка», — отмечают эксперты.

Администрация Трампа уже ввела заградительные меры для Мексики, Канады и Китая. В отношении всех товаров из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Исключение составят импортируемые из этой страны энергоресурсы, пошлины на них составят 10 процентов. Товары из Мексики также обложат тарифами в размере 25 процентов. Китайских же экспортеров сперва обложили пошлинами в 10, а потом и в 20 процентов.

Аналитики Moody's полагают, что импортные пошлины приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров. Наиболее чувствительными последствия от торговой политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники. В частности, стоимость гаджетов Apple в США может увеличиться в среднем на 6 процентов. Менее существенным окажется рост цен на обувь, поставляемую из КНР — на 4 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не хватит оружия, денег и людей». Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Хозяин выразил готовность отправиться в тюрьму за проступок его собак

      54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде

      В российском городе двухлетний ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением

      В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

      К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

      Одна страна не из Европы захотела отправить войска на Украину

      Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «город безумно дорогой»

      В России начались продажи нового флагмана Honor

      В российский бюджет вернули рекордную сумму денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше