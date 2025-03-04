Зеленский высказался о решении США приостановить помощь

Зеленский дал поручения Минобороны на фоне решения США приостановить помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение министру обороны Украины Рустему Умерову и руководителям разведок на фоне решения США приостановить помощь связаться с ведомствами и получить официальную информацию. Обращение опубликовано в Telegram-канале.

«Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога», — подчеркнул глава государства.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.