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14:00, 5 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал парламентариев сказать Зеленскому о его невменяемости

Дубинский: Слуги народа не находят силы сказать Зеленскому о его невменяемости
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты правящей партии Украины «Слуга народа» не могут сказать президенту республики Владимиру Зеленскому о его невменяемости. Об этом написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Стадо, именующее себя "слугами народа" пока не нашло в себе силы сказать Зеленскому то, что ему надо было сказать давно. Что он невменяем, не может занимать должность президента», — написал нардеп.

По его словам, Зеленский не может дальше занимать должность президента ввиду нерукопожатности в США, «глупости и чванства».

Ранее Дубинский заявил, что украинцы воспринимают Зеленского как вестника смерти, а на хозяина Белого дома Дональда Трампа смотрят с надеждой на жизнь. Он подчеркнул, что за прошедшие с момента инаугурации хозяина Белого дома 120 дней украинский лидер должен был начать готовить почву для мирных переговоров, но не сделал этого.

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