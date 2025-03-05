НАТО предрекли развал при одном условии

Экс-главком НАТО Ставридис допустил разрушение альянса в случае выхода США

Североатлантический альянс будет разрушен, если из него выйдут США, что стало бы «колоссальной ошибкой». Такое мнение выразил бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, передает Bloomberg.

«Если США официально выйдут из альянса, выведя почти 100 тысяч наших солдат из Европы (что будет дорого, поскольку большую часть расходов на их гарнизоны несут союзники), или откажемся от финансирования военного блока, НАТО рухнет (...). Это решение было бы колоссальной ошибкой, однако среди республиканцев есть те, которые всерьез выступают "за" или, по крайней мере, рассматривают такую возможность», — отметил эксперт.

Также, по мнению Ставридиса, в случае, если Трамп выведет США из НАТО, европейские союзники Вашингтона «больше не будут следовать американскому примеру» во внешней политике.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств. Отмечается, что президент США будет настаивать на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.