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16:58, 5 марта 2025Силовые структуры

Пособницу СБУ отправили в колонию за покушение на диверсию в Энергодаре

Суд дал 15 лет колонии пособнице СБУ за покушение на диверсию в Энергодаре
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Жительницу Энергодара приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу в размере полумиллиона рублей за покушение на диверсию по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Запорожский областной суд.

Как было установлено, в период с мая по июнь 2024 года с женщиной через мессенджер Telegram связался сотрудник СБУ и предложил вступить в состав преступного сообщества для совершения диверсий на территории Энергодара. Осужденная согласилась и в тот же вечер изъяла из тайника, обозначенного куратором, самодельное взрывное устройство.

Утром 12 июня женщина принесла бомбу к опоре ЛЭП на улице Набережной и, закрепив ее скотчем, попыталась устроить взрыв. Ее задержали.

Ранее Ярославский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Ивана Хрипко, причастного к подготовке диверсии на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле по заданию украинских спецслужб.

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