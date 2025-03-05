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10:02, 5 марта 2025Россия

Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности (врио) Новгородской области. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в документе.

В указе также отмечается, что распоряжение вступает в силу в день подписания.

Ранее пост губернатора Новгородской области занимал Андрей Никитин, руководивший регионом с 2017 года. Указом президента он был отстранен от должности 7 февраля.

Александр Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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