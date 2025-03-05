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09:11, 5 марта 2025Экономика

В России предрекли разрушение плотины из санкций

Титов: Плотина из санкций против РФ и запретов разрушится быстрее, чем строилась
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Плотина из санкций и запретов способна разрушиться быстрее, чем она строилась, когда между Москвой и Вашингтоном будут достигнуты базовые договоренности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, передает РИА Новости.

«С той стороны мы едва ли не каждый день слышим обещания конкретных дат, когда "вот-вот все начнется". К сожалению, жизнь немножко сложнее», — предупредил эксперт, рассуждая о том, можно ли прогнозировать сроки и условия отмены антироссийских ограничений на фоне возобновления контактов между Россией и США.

Титов полагает, что возможности для снятия санкций в ближайшем будущем есть, как и потребность в этом, причем с обеих сторон.

Гадать о том, какие конкретно санкции и в какие даты будут отменены, не приходится, продолжил специалист. Он напомнил, что это длительный процесс, кроме того, на днях власти США объявили о продлении ограничений еще на год.

«Вопрос в другом. Кроме официальных, юридически прописанных санкций, есть еще и общая атмосфера. Многие компании не попадали под санкции и ограничения, но все равно ушли из РФ. Многие банки проверяют клиентов из России не исходя из санкций. Их требования намного выше, они просто вообще прекратили работать с русскими, кем бы они ни были», — обратил внимание Титов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически отверг призыв ужесточить американские санкции в отношении России в целях содействия урегулированию конфликта на Украине.

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