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22:06, 4 марта 2025Мир

В США отвергли призыв ужесточить санкции против России для урегулирования на Украине

Вэнс отверг призыв ужесточить санкции против РФ для урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс фактически отверг призыв ужесточить американские санкции в отношении России в целях содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Во время беседы с журналистами политик не согласился с утверждением о том, что администрация Штатов оказывает серьезный нажим только на Киев, но не на Москву. Однако Вэнс по сути отверг предположение о необходимости введения новых санкций в отношении России.

«Я в действительности не думаю, что это верно. У нас все еще сохраняется ряд санкций в отношении россиян», — отметил вице-президент. Интересам всех отвечает завершение этого конфликта, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа изучает планы смягчения санкций в отношении России. Утверждалось, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Однако до этого сам Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. По его словам, пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт.

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