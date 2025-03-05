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10:03, 5 марта 2025Культура

Врачи дали прогноз по здоровью Виторгана

Mash: Врачи спрогнозировали Эммануилу Виторгану риск инфаркта и инсульта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врачи спрогнозировали народному артисту России Эммануилу Виторгану риск тромбоэмболии, инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 85-летнему актеру рекомендовали отказаться от жирной пищи, алкоголя и курения. «Медики диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки», — говорится в сообщении.

Также, пишет канал, Виторгану предстоит пожизненный прием медикаментов, которые способствуют более медленному свертыванию крови и препятствуют образованию тромбов.

Ранее супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик отреагировала на информацию о том, что актеру потребовалась медицинская помощь.

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