Врачи дали прогноз по здоровью Виторгана

Mash: Врачи спрогнозировали Эммануилу Виторгану риск инфаркта и инсульта

Врачи спрогнозировали народному артисту России Эммануилу Виторгану риск тромбоэмболии, инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 85-летнему актеру рекомендовали отказаться от жирной пищи, алкоголя и курения. «Медики диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки», — говорится в сообщении.

Также, пишет канал, Виторгану предстоит пожизненный прием медикаментов, которые способствуют более медленному свертыванию крови и препятствуют образованию тромбов.

Ранее супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик отреагировала на информацию о том, что актеру потребовалась медицинская помощь.