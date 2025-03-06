Экс-премьер рассказал о поисках США опоры на Украине

Азаров: США ищут среди оппозиции опору на случай проведения выборов на Украине

США ищут возможную опору среди оппозиции на Украине, на которую они смогут положиться в случае проведения выборов в республике. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам политика, Вашингтон ведет переговоры с украинскими оппозиционерами, так как не знает, на кого можно заменить действующий политический режим в стране. Он также отметил, что информацию из Киева в Вашингтон передает в основном американское посольство на Украине, в котором работают назначенные при предыдущем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене дипломаты и данным от которых в Белом доме не доверяют.

«На мой взгляд, эта ситуация связана с тем, что им (Соединенным Штатам — прим. «Ленты.ру») непонятно, как менять политический режим и на кого, где есть такие политические силы, на которые можно опереться. Они всегда этим занимались, сколько я знаю американцев, они всегда вели переговоры, постоянно держали себя в курсе дела обо всех политических силах, которые существовали», — рассказал Азаров.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

