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14:04, 6 марта 2025Силовые структуры

Гражданку Украины приговорили к 15 годам колонии за попытку диверсии в Запорожской области

Украинку Шульгу осудили на 15 лет за попытку диверсии в Энергодаре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Гражданку Украины Наталью Шульгу осудили на 15 лет за попытку диверсии в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как установил суд, в феврале 2022 года 56-летняя Шульга вступила в диверсионное сообщество и, действуя по указанию кураторов, в июне 2024 года в Энергодаре забрала из тайника муляж взрывного устройств. Настоящее за несколько дней до этого обнаружили и подменили сотрудники ФСБ. Женщина закрепила муляж на опоре линии электропередач, которая обеспечивает электричеством десять тысяч жителей города. Сразу после этого ее задержали.

Она признана виновной по статьям 281.3 («Участие в диверсионном сообществе»), 222.1 («Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой»), 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ. Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Смоленский областной суд приговорил 45-летнего местного жителя к 12,5 года лишения свободы за попытку поджечь электроподстанцию. Уроженец Холм-Жирковского района получил в мессенджере задание устроить диверсию на электросетевом комплексе подстанции «Смоленск-2».

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