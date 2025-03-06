Дубинский: Гарантии безопасности нужны Зеленскому для экспериментов над Украиной

Гарантии безопасности от партнеров Киева нужны украинскому президенту Владимиру Зеленскому для проведения социальных экспериментов над Украиной и построения «маленького нацистского государства с культом личности вождя». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«"Партия войны" хочет права гетьманствовать на оставшейся территории Украины, продолжая на ней эксперимент по выведению породы "настоящего украинца". Такого, который не ропщет и готов воевать, живет впроголодь, не читает запрещенные книги, не ходит в запрещенную церковь, не слушает запрещенную музыку», — написал он.

По словам парламентария, руководство республики готово уступить 22 процента своей территории и право на добычу собственных полезных ископаемых в обмен на право сохранить власть.

Ранее Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил своих заместителей об отсутствии возможности предоставить им гарантии в ближайшем будущем. По мнению депутата, в Киеве идет подготовка к ослаблению конструкции власти.