Заместителей главы офиса Зеленского предупредили об отсутствии гарантий

Глава офиса Зеленского Ермак предупредил заместителей об отсутствии гарантий

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил своих заместителей об отсутствии возможности предоставить им гарантии в ближайшем будущем. Об этом сообщил в своем Telegram канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Ермак собирал замов на неофициальную встречу. Сказал им, что надо ускорить "подтягивание хвостов" и скоро они не смогут никому ничего гарантировать. Они — это Ермак и [президент Украины Владимир] Зеленский», — написал он.

По словам парламентария, в Киеве идет подготовка к ослаблению конструкции власти.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что в Белом доме хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский убрал мешающих переговорам чиновников. По данным издания, некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Зеленский уволил чиновников из своего правительства, которых Белый дом считает враждебно настроенными по отношению к переговорам с Москвой.