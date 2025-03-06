Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 6 марта 2025Бывший СССР

Заместителей главы офиса Зеленского предупредили об отсутствии гарантий

Глава офиса Зеленского Ермак предупредил заместителей об отсутствии гарантий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил своих заместителей об отсутствии возможности предоставить им гарантии в ближайшем будущем. Об этом сообщил в своем Telegram канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Ермак собирал замов на неофициальную встречу. Сказал им, что надо ускорить "подтягивание хвостов" и скоро они не смогут никому ничего гарантировать. Они — это Ермак и [президент Украины Владимир] Зеленский», — написал он.

По словам парламентария, в Киеве идет подготовка к ослаблению конструкции власти.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что в Белом доме хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский убрал мешающих переговорам чиновников. По данным издания, некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Зеленский уволил чиновников из своего правительства, которых Белый дом считает враждебно настроенными по отношению к переговорам с Москвой.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Самолет иностранной авиакомпании повредили в аэропорту Москвы

    Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

    Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

    Вучич поговорит с Путиным

    Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

    В Раде назвали Зеленского нацистским карликом

    17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

    Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

    Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше