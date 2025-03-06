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14:26, 6 марта 2025Мир

В США узнали требования Белого дома к Зеленскому по переговорам

NYT: В Белом доме хотят, чтобы Зеленский убрал мешающих переговорам чиновников
Семен Александров (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Белом доме хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский убрал мешающих переговорам чиновников. О требованиях американских властей к главе Украины узнала газета The New York Times (NYT).

По данным издания, некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Зеленский уволил чиновников из своего правительства, которых Белый дом считает враждебно настроенными по отношению к переговорам с Москвой.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам телефонного разговора с советником американского лидера по национальной безопасности Майком Уолтцем заявил, что переговорные группы США и Украины встретятся в «самом скором времени». Кроме того, Ермак добавил, что украинская и американская стороны обсуждают детали достижения «справедливого мира».

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