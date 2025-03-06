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17:09, 6 марта 2025Экономика

Западным инвесторам предложили заработать на России

Bloomberg: Банки из США предложили зарабатывать на потеплении отношений с РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Американские банки, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, стали предлагать клиентам способы заработать на потеплении отношений США и России. Как пишет Bloomberg, брокеры предлагают покупать привязанные к рублю активы.

Речь идет о беспоставочных форвардных деривативах (NDF). Это безопасно, поскольку подобная операция разрешена западными санкциями: в ней нет физических российских активов и не участвуют граждане России.

Агентство пишет, что спрос на такие деривативы растет. Сейчас это почти единственный простой инструмент, позволяющий заработать на росте рубля без санкционных рисков. А рубль с начала года заметно укрепился, почти на 20 процентов опередив другие валюты. Впрочем, дело не только в усилении рубля. Инвесторы делают большую ставку на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и перспективу ослабления санкций в рамках возможного урегулирования украинского конфликта.

Вообще начавшиеся впервые за годы переговоры России и США внушили инвесторам оптимизм. С конца февраля они активно ищут способ обхода антироссийских санкций для покупки российских активов. Как говорил партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев, охоту на такие ценные бумаги ведут хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Им хочется успеть стать владельцами активов до предполагаемой и хотя бы частичной отмены ограничительных мер, следствием которой должен стать взлет акций российских компаний.

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