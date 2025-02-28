Стало известно об охоте иностранных инвесторов за российскими акциями

Bloomberg: Иностранные инвесторы ищут способ купить связанные с Россией активы

На фоне начавшихся первых за многие годы переговоров России и США иностранные инвесторы начали искать способ обхода антироссийских санкций для покупки российских активов. Об этом со ссылкой на данные партнера базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева пишет Bloomberg.

По его словам, охоту на такие ценные бумаги ведут хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Им хочется успеть стать владельцами активов до предполагаемой и хотя бы частичной отмены ограничительных мер, следствием которой должен стать взлет акций российских компаний.

Такое стремление приводит к росту стоимости даже тех компаний, которые просто связаны с Россией. Например, австрийский банк Raiffeisen подорожал на 35 процентов, а венгерский OTP — на 11 процентов. Обе организации ведут деятельность в России.

Мариничев, покинувший Москву вместе с семьей в 2022 году, отметил, что получает звонки от клиентов всего мира с вопросом о возможности входа на рынок. Однако все, что он может им посоветовать, это внимательнее следить за новостями и не принимать поспешных решений.

Другие инвестиционные аналитики также предупреждают об опасности эмоциональной реакции на переговоры, потому что те еще не дали никакого результата. Стороны не говорят об отмене санкций, не прояснили свою позицию, а кроме того, многие ограничительные меры закреплены в законодательстве США и требуют одобрение Конгресса. Кроме того, сохраняются и европейские санкции, об отмене которых речи не идет.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и бывший стратег Credit Suisse в Москве Александр Коляндр считает, что для возвращения инвестиционной привлекательности России потребуются многие годы, но сейчас люди просто ловят шансы.

Ранее глава Сбера Герман Греф рассказал, что не рассчитывает на отмену санкций в связи с переговорами. Напротив, компания строит планы в соответствии с прогнозом об их ужесточении, а если какое-то из опасений не сбудется, то можно считать это «счастливым бонусом».