В Сбере заявили о возможном ужесточении санкций

Сбер исходит из сценария, при котором санкции не будут снимать. Об этом заявил глава банка Герман Греф, его слова приводит РБК.
В ходе звонка по результатам МСФО-2024 топ-менеджер заявил об ожиданиях дальнейшего ужесточения ограничений.
«Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — пояснил глава Сбера.
В кредитной организации при этом изучают возможные последствия снятия санкций. В случае отмены ограничений будут «совершенно другими» дисконты на нефть, иначе начнет работать рынок акций, а иностранный капитал снова вернется на финансовый рынок.
«Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — добавил Греф.
Топ-менеджер также поблагодарил руководство Apple за решение уйти с российского рынка. Он напомнил, что технологический гигант ввел санкции в отношении российских пользователей, отключив технологию беспроводной передачи данных NFC. В свою очередь, это повлияло на запуск функции «оплаты улыбкой» в России.
«Нам больше не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — резюмировал Греф.
Он также пообещал развивать сервис и назвал его доступным и надежным. «Конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки», — пояснил он. В то же время в Сбере видят очень хорошие возможности для развития этого сервиса, заключил Греф.