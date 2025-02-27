В Сбере заявили о возможном ужесточении санкций

Греф: Сбер исходит из сценария сохранения санкций и их дальнейшего ужесточения

Сбер исходит из сценария, при котором санкции не будут снимать. Об этом заявил глава банка Герман Греф, его слова приводит РБК.

В ходе звонка по результатам МСФО-2024 топ-менеджер заявил об ожиданиях дальнейшего ужесточения ограничений.

«Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — пояснил глава Сбера.

В кредитной организации при этом изучают возможные последствия снятия санкций. В случае отмены ограничений будут «совершенно другими» дисконты на нефть, иначе начнет работать рынок акций, а иностранный капитал снова вернется на финансовый рынок.

«Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — добавил Греф.

Топ-менеджер также поблагодарил руководство Apple за решение уйти с российского рынка. Он напомнил, что технологический гигант ввел санкции в отношении российских пользователей, отключив технологию беспроводной передачи данных NFC. В свою очередь, это повлияло на запуск функции «оплаты улыбкой» в России.

«Нам больше не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — резюмировал Греф.

Он также пообещал развивать сервис и назвал его доступным и надежным. «Конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки», — пояснил он. В то же время в Сбере видят очень хорошие возможности для развития этого сервиса, заключил Греф.